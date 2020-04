Marcelo Díaz y la rebaja salarial en Racing: Decidimos cooperar con el club, hay que mostrarse solidarios

Hace unos días Racing Club de Argentina anunció una rebaja en los sueldos de los jugadores y cuerpo técnico, y el volante de la "Academia", Marcelo Díaz, aseguró que el plantel aceptó la medida debido a que comprenden el contexto actual que se vive por la pandemia de COVID-19.

"Es muy sencillo, porque los jugadores decidimos cooperar con el club y por eso asumimos el gesto de reducir el monto de los contratos. Lo hicimos porque entendemos perfectamente cómo es el contexto actual, una situación de gravedad universal", aseveró al sitio oficial del elenco de Avellaneda.

En esa misma línea, el jugador nacional apuntó que "la iniciativa que tomó el club fue bien recibida por el plantel porque sabemos que, sin actividad, el nivel de ingresos está muy afectado. En este momento hay que mostrarse solidario y humano. Todos en Racing están haciendo un esfuerzo importante para sobrellevar este momento y eso hay que aplaudirlo".

Además, el "Chelo" contó cómo ha realizado los entrenamientos desde su casa, tras la suspensión de la competencia.

"Desde el cuerpo técnico nos llaman no menos de dos veces por día. No podemos descuidarnos. En este contexto tan complicado y grave para todo el mundo, está claro el fútbol pasó a segundo plano. Sólo pensamos en el día y día y en que el coronavirus no siga avanzando", comentó.

"Estimar una fecha de regreso es inútil porque nadie la sabe, ni siquiera de manera aproximada. Porque, incluso en la etapa inmediatamente posterior al regreso a los entrenamientos normales y colectivos, todos los equipos van a necesitar un tiempo de pretemporada porque la rutina que estamos haciendo ahora no alcanza para sostener el ritmo competitivo ni el funcionamiento colectivo", complementó.