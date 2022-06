Aseguran que hubo un fuerte conflicto entre Mauricio Isla y Pinilla por Gala Caldirola

Un periodista de espectáculos destapó un supuesto conflicto entre el ex delantero Mauricio Pinilla y el jugador de Flamengo Mauricio Isla, a propósito de una situación con la ex pareja de este último, Galadriel Caldirola.

De acuerdo a lo que manifestó Sergio Rojas en su live de Instagram "Qué te lo digo", Isla bloqueó de todas las redes sociales al ex seleccionado chileno e incluso inició una campaña de difamación en su contra ante otros jugadores de la Roja.

La razón, explicó el comunicador, fue por un encuentro amoroso con la modelo, que fue esposa de Isla.

En virtud de lo sostenido por Rojas, Isla le dijo a Pinilla: "compadre, tú ya te has involucrado con las pololas de otros jugadores, no me puedes hacer esto a mí".