Mauricio Isla sobre la Generación Dorada: No les he preguntado cuándo van a volver al fútbol chileno

El bicampeón de América con La Roja Mauricio Isla, flamante refuerzo de Universidad Católica, aseguró no saber cuándo van a volver sus compañeros de la selección chilena, pero que pueden jerarquizar la competencia nacional.

Isla señaló en conferencia de prensa: "No he hablado con ellos, no les he preguntado cuando van a volver al fútbol chileno. Yo puedo contestar lo que a mi me tenía con ganas, yo me fui sin debutar en el fútbol chileno, ellos tienen un currículum muy grande acá. Es difícil saber cuando van a volver y si es que lo harán. Ellos pueden darle mucho al fútbol chileno y sería lindo para todos tenerlos acá".

El "Huaso" hizo sus divisiones inferiores en los "cruzados", pero jamás jugó un partido oficial en Primera División, partiendo a Udinese de Italia en 2007, tras el tercer lugar con la selección chilena sub 20 en Canadá.