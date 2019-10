Mauricio Pinilla celebró discurso de Karla Rubilar y llamó a "no más violencia"

El delantero de Coquimbo Unido Mauricio Pinilla celebró en redes sociales el discurso de la nueva vocera de Gobierno, Karla Rubilar, e hizo un llamado a terminar con la violencia, en una jornada en la que los enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros acabaron con incendios y otro tipo de destrucciones en varias ciudades.

"Es hora que todos los partidos políticos se unan y hagan un llamado a la no violencia, porque hasta hoy la oposición sigue dando tribuna a los vándalos. Y que el actual Gobierno dé las soluciones inmediatas ya", escribió en redes sociales.

Sobre los dichos de la vocera, aseguró que se trató de un "excelente mensaje de Karla Rubilar. Si colaboramos todos, sin color político, sacaremos esto adelante".

Ante los comentarios sobre pertenecer a un sector políticol Pinilla aclaró: "No me identifico con ningún partido político. Quiero lo mismo que quiere el 90 por ciento de los chilenos. Hoy el llamado es solo uno no más violencia y que el Gobierno actual actúe con urgencia a las necesidades del pueblo".

