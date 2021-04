Mauricio Pinilla da el salto a TVN: Es como si Mourinho me dijera 'vente a entrenar conmigo'

El ex delantero Mauricio Pinilla será uno de los conductores de la nueva apuesta miscelánea de TVN, el programa "Zona de Encuentro", que llegará en las próximas semanas para acompañar las tardes de sábado.

Se trata de una nueva franja programática que contendrá distintos contenidos, de entretención y también culturales, y que tendrá a Karen Doggenweiler.

"Siempre me picó el bicho por hacer cosas nuevas, no solamente en el ámbito deportivo y cuando me propusieron este programa y me dijeron que iba a ser con Karen, pensé que era una broma ¿Cómo va a pasar alguien de cero a estar con la mejor de la televisión? Es como si me llamara Mourinho y me dijera 'mañana vente a entrenar conmigo'", dijo el ex seleccionado chileno.

Tanto Mauricio como Karen participan activamente en los contenidos en terreno, conociendo a distintos personajes e historias que ya comenzaron a grabar.

"Estoy feliz y muy emocionado les cuento de este hermoso proyecto que estamos realizando junto a la gran Karen Doggenweiller con mucho cariño y dedicación, Zona de Encuentro por las pantallas de TVN. En los próximos días les contaremos más detalles. Gracias infinitas por todo el cariño", publicó el ex jugador en sus redes.

"Zona de Encuentro" será lanzado pronto e irá en las tardes de sábado por TVN.