Mauricio Pinilla: Pido paciencia a la hinchada de Coquimbo, cuando juegue nos vamos a divertir

El delantero de los "piratas" además aclaró que no existe problema administrativo para debutar.

El delantero de Coquimbo Unido Mauricio Pinilla, quien asoma como alternativa para el trascendental duelo de este fin de semana frente a Colo Colo, por el Campeonato Nacional, se mostró ansioso por regresar a las canchas y recalcó que no tiene problemas administrativos para ser convocado en su escuadra.

Más allá de que el plan del entrenador Patricio Graff es que Pinilla debute este domingo, el jugador no quiso confirmar el hecho, y nos dijo en Al Aire Libre en Cooperativa que "estoy tranquilo y nervioso, porque me hubiera gustado estar desde la primera fecha, pero todo es para que en el futuro no hayan inconvenientes".

"A los hinchas le pido un poco de paciencia, porque creanme que la ansiedad que tienen ustedes, yo la tengo multiplicada por cien y no tengan dudas que cuando llegue el momento de jugar nos vamos a divertir y va a ser una conexión muy linda", agregó.

Además, "Pinigol" volvió a dejar en claro que "hoy mi pase es de propiedad de Coquimbo Unido, así que estoy en condiciones de ser convocado, por temas de documentación, y ahora solo estoy enfocado en el tema físico para estar en un 100 por ciento y ojalá ponerme la camiseta lo más pronto posible para empezar a aportar al equipo".