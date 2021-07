Mauricio Pinilla recordó episodio de "El Rey León": Toda mi vida he asumido mis errores

El ex futbolista Mauricio Pinilla recordó el comentado episodio que vivió junto a la hoy esposa de Luis Jiménez, María José López, cuando hace varios años aseguraron que se juntaron a ver la película "El Rey León".

Según recordó el medio Glamorama, en el 2007, y en medio de un receso de su relación con Gissella Gallardo, el ex jugador llegó tarde al bautizo de su hija debido a que, de acuerdo a algunos medios de farándula, había estado junto a López.

La mujer "pidió ayuda" a la esposa de Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz, quien dijo que se juntaron a ver la película antes mencionada, aunque más tarde ambos reconocieron que pasaron la noche juntos.

A raíz de esta situación el periodista Francisco Saavedra le preguntó a Pinilla en un diálogo por Instagram Live si es que "¿te da lata que hasta el día de hoy te sigan preguntando del Rey León?".

La respuesta del ex seleccionado chileno apuntó a que "no es un tema que me complique, es un tema asumido, toda mi vida he asumido mis errores".

"Es un tema complicado, pero hoy día por sanidad familiar de todas las partes hay una relación normal, ya vamos a cumplir casi 40 años, o sea han pasado 20 años. Entonces es difícil, porque se mantiene con el tiempo", dijo Pinilla.

"Es inevitable, pero gracias a Dios por lo menos entre las familias hay buena onda, el mayor de los respetos y con el tiempo se han ido sanando las heridas, sea de mi familia o de la otra, porque al final hubo un daño para todos", completó.