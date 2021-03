Pinilla y opción de volver a la U como funcionario: Tengo conexión con la gente que compró el club

El ex delantero Mauricio Pinilla, quien se retiró del fútbol en Coquimbo Unido hace un mes, aseguró que está dispuesto a volver a Universidad de Chile como funcionario y que incluso tiene contacto con los personeros que compraron las acciones de Carlos Heller.

"Me gustaría trabajar en el fútbol. Conozco a la gente que compró la U, tengo conexión con ellos. Y en el futuro nunca se sabe", explicó a La Tercera.

"Cómo no voy a querer trabajar en el equipo que me dio todas las condiciones para desarrollarme como deportista y como persona. Y yo lo he dicho: a pesar de lo que viví con la U en mi salida en 2018, el cariño por la hinchada, por el equipo y por el club está intacto", planteó el exfutbolista.

Sobre el actual mayor accionista de Azul Azul, Carlos Heller, quien decidió vender sus acciones, "Pinigol" dice que "trató de hacerlo bien, aparte de todos sus aportes económicos, las intenciones fueron a favor de la institución. No me cabe duda. Después, si se hizo bien o se hizo mal; o se tomaron malas decisiones o no, no creo que sea el adecuado para juzgarlo. En lo personal tuvimos problemas, pero Carlos siempre tuvo las mejores intenciones. Le deseo lo mejor y le agradezco por darme la oportunidad de regresar".

Sobre la decisión de terminar con su carrera, dijo finalmente que "tengo los mejores recuerdos, muchos años en Europa; pude participar en los procesos más lindos con la selección... Sería muy egoísta de mi parte decir que algo me faltó. Estoy muy agradecido del fútbol, de la vida y de todas las cosas que me han pasado".