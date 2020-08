Pinilla y su pasión por el PS4 en cuarentena: Mi señora me retó por jugar 14 horas seguidas

El destacado delantero de Coquimbo Unido Mauricio Pinilla comentó acerca de su nueva pasión en cuarentena: los videojuegos, la cual practica gran parte del día e, incluso, le ha generado "problemas" en su casa.

Pinilla describió esta nueva faceta en diálogo con Las Últimas Noticias y reconoció que "el otro día jugué 14 horas seguidas y mi señora me retó. Me levanté solo para almorzar, la cena la comí frente al juego. Por suerte tengo aliados en mi casa como mi hijo Mauricio y mi hija Matilda, que le encanta el Fornite".

Siguiendo con la explicación de su pasatiempo, "Pinigol" sostuvo que "juego FIFA 20 y Call of Duty, principalmente, Mauri me enseña trucos para usar las armas y esas cosas. También es bueno para el FIFA. Igual es divertido porque antes lo retaba por pasar pegado al Play Station y ahora estamos los dos en la misma, toda la tarde jugando. Me habría encantado que me hubieran regalado un Play Station para el Día del Niño cuando chico".

Finalmente, el ex seleccionado nacional también destacó que se toma esta actividad como algo profesional, ya que es presidente del equipo virtual The Berlines: "Ayer se me fue un penal y me agarraron para el leseo. Lo entretenido y complejo del asunto es que somos 11 jugadores, cada uno mueve su mono y es súper difícil coordinar todos los movimientos dentro del equipo. Juego con varios colegas y amigos como Daniel Retamal, Fernando Cornejo, Sebastián Galani, entre otros. Cuando no jugamos, nos juntamos virtualmente a entrenar. Yo creo que estoy en un nivel medio", cerró.