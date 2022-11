Costas y el fallo contra Antofagasta: Me hubiese gustado jugar, pero los reglamentos están para respetarlos

El argentino Gustavo Costas, quien fue hasta la última fecha técnico de Palestino, habló con Al Aire Libre PM sobre el fallo que ratificó la Segunda Sala del Tribunal contra Antofagasta, por el duelo suspendido de la fecha 27 del Campeonato, y aseguró que le hubiese gustado jugar, pero "los reglamentos están para respetarlos".

"Ellos (los jugadores de Antofagasta) no tienen la culpa de lo que pasó. Desde este lado, es difícil. Con el empate también entrábamos (a la Sudamericana). Me hubiese gustado que se hubiese jugado, pero los reglamentos están para respetarlos", declaró Costas.

No obstante, el trasandino no escondió su felicidad por lograr el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana en el cuarto lugar, y aseguró que fue merecido y por culpa de las lesiones no pelearon más arriba.

"Lo merecíamos, tuvimos en la primera rueda muchos empates, hubo partidos que jugamos bien y no se nos dio. Nos faltó gol. En la segunda rueda habíamos arrancado muy bien, el equipo empezó a hacer goles, pero se me lesionaron muchos jugadores, y no teníamos un plantel grande. Eso nos costó, se complicó. Siento que sin esas lesiones habríamos peleado más arriba", aseveró.

Del mismo modo, indicó que el bajón del equipo no tuvo que ver con la decisión de firmar con la selección de Bolivia.

"Cuando fue lo de Bolivia, fue cuando empezamos la segunda rueda e íbamos bárbaro. Yo soy siempre de respetar los contratos, y cuando me llamaron, les dije que me gustaría, pero debo estar hasta noviembre. Y después se lesionaron muchos jugadores, pero siempre tuve la cabeza en Palestino", sentenció.