Zidane: Nadie sabe lo que va a pasar, por eso no hablo del próximo año

El entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, dejó en duda su continuidad al mando del cuadro "merengue" para la próxima temporada y afirmó que tienen que cerrar de buena manera el torneo actual, que ganaron a falta de una fecha.

"Estoy aquí, pero nadie sabe lo que va a pasar, por eso no hablo del próximo año ni del siguiente", sostuvo el francés.

"Tengo un contrato, estoy a gusto, me gusta lo que hago, pero no se sabe nunca lo que puede pasar en el fútbol. Por eso estoy tan tranquilo con mi situación, porque esto cambia de un día a otro. No sé lo que va a pasar en el futuro pero estoy disfrutando", agregó.

"Falta un partido y debemos respetar el campeonato. Es el último y los demás equipos merecen respeto. Vamos a jugar el partido como siempre queremos e intentar hacerlo bien", aseguró sobre el choque del domingo ante Leganés.