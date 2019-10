Reinaldo Rueda: Ojalá que nuestros delanteros entren en una racha goleadora de aquí a marzo

El técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, conversó con la prensa de cara al amistoso de este martes ante Guinea en Alicante, España, y el entrenador colombiano evidenció su preocupación con la falta de gol de la Roja.

Al respecto, el DT aseguró que de cara a las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022 "no hay que preocuparse, hay que ocuparse de tener al equipo en marzo en otras condiciones en algunas posiciones, sobre todo ojalá que los hombres que juegan en ofensiva logren tomar confianza, entren en una racha goleadora y podamos contar con ellos".



"Edu (Vargas) no ha vuelto a tener una racha positiva, Nico (Castillo) se lesionó también. Todo eso se traslada a la selección. Es transferir su momento en sus clubes a la selección", agregó.

En la misma línea, el estratega aseguró que "estamos con esa dificultad y mala racha que ojalá en los meses siguientes se pueda superar para tener esa tranquilidad de poder anotar en los arcos rivales".

"Algunos delanteros no están buena racha, otros no están jugando, otros no responden a la adaptación de la selección. Hay varios factores que se mezclan para no tener esa cuota ofensiva que queremos, que nos brinde la oportunidad mejor y confianza para responder en los partidos", añadió.

En relación al choque con Colombia, Rueda dijo que "enfrentamos a una selección que es muy fuerte defensivamente. Hubo más fútbol en el duelo que tuvimos por Copa América que en este amistoso, lo que es incoherente".

"Si uno revisa las estadísticas que Chile en los amistosos y en los juegos por los puntos, es otro Chile. Yo por ejemplo con Honduras le gané a Chile en un amistoso y después en el Mundial nos desarmó", indicó.