“Este es el momento más difícil”: Gareca se quiebra y deja abierta la puerta a su adiós de La Roja

Ricardo Gareca vive una pesadilla en La Roja. A menos de 24 horas del duelo clave ante Bolivia, que puede marcar su salida definitiva, el Tigre habló con una franqueza que no se le había visto en todo su proceso. Con rostro serio y tono autocrítico, reconoció que dirigir a la Selección Chilena ha sido el capítulo más duro de su carrera.

"Es el momento más difícil que me ha tocado vivir como entrenador", confesó Gareca, asumiendo el golpe anímico que ha significado no poder levantar al equipo. Chile está contra las cuerdas en las Eliminatorias, y un tropiezo más lo dejará sin Mundial y, probablemente, sin DT.

Gareca y la Roja: "Es un desprestigio para Chile y para mí"

El argentino no esquivó responsabilidades. En su análisis, lamentó no haber podido encauzar a un grupo de jugadores que, según él, tienen calidad de sobra: "Jamás hubiera esperado estar en esta circunstancia con los futbolistas que tenemos. Esto es un desprestigio para Chile y también para mi carrera", lanzó sin filtro.

"Me duele por los muchachos, porque trabajamos con honestidad. Cometimos errores, sí, y nos ha costado levantar. Yo tenía enormes expectativas, vine para otra cosa", continuó, reconociendo que nunca imaginó vivir una crisis de este tipo a estas alturas de su trayectoria.

Pese a la tensión, Gareca dijo que su compromiso se mantiene firme: "A esta edad uno también aprende. Lo negativo me deja experiencia. Estoy viviendo algo que no me gusta, pero hay que dar la cara, acompañar al grupo y no esconderse".

¿Último partido? Gareca insinúa una posible salida tras Bolivia

Consciente de que su continuidad pende de un hilo, el técnico fue consultado directamente por su futuro. Y aunque no lo confirmó, su discurso sonó más a despedida que a renovación de energías. "Si toca lo que toca, seremos agradecidos. La crítica es válida cuando los resultados no se dan. Pero eso no borra lo bien que nos han tratado acá", dijo.

Eso sí, aseguró que su trabajo no será en vano. "Tenemos un núcleo joven en la mira. Si no seguimos, dejaremos un informe completo sobre los jugadores del medio local. Algo quedará", prometió.

Este martes, ante Bolivia, La Roja se juega mucho más que tres puntos. Se juega la ilusión del Mundial y quizás también el adiós definitivo del Tigre Gareca.