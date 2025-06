Gareca insiste en continuar en La Roja: “Tengo conocimiento del medio local”

El director técnico de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, no piensa ni de cerca en irse de nuestro país. Así lo dejó en claro en una nueva conferencia de prensa en el estadio Nacional, luego de la derrota por 1-0 ante Argentina por las Clasificatorias al Mundial 2026.

Gareca no solo quiere llegar al final de esta campaña, sino que volvió a reafirmar su idea de continuar en el próximo proceso, pese a que su campaña ha sido paupérrima, con un solo triunfo en 12 partidos oficiales.

Gareca y su insistencia en continuar en la Selección Chilena

Ricardo Gareca señaló en Ñuñoa que quiere "pelearla... Vamos a Bolivia, y ojalá podamos traer el resultado que deseamos, y bueno, eso que nos mantenga, y ver un poco cómo terminan los demás resultados, y ver si la dos últimas fechas llegamos con una una algunas posibilidades, de parte mía se lo manifesté en la conferencia de prensa anterior en la cual les dije mi intención (quedarse)".

Después entregó argumentos para una posible continuidad: "Tengo el conocimiento cada vez más de los jugadores, del medio local, eso eso yo pienso, yo desde algo muy personal, creo que eso es un buen adelanto más allá de que los resultados no se den".

Más tarde fue enfático en sus razones para querer mantenerse en nuestro país: "Me gustan los jugadores, me gusta Chile, me gusta el desafío de dar vuelta una historia, pobre (en su período) y yo lo acepto, me gusta ese desafío. No le puedo decir más que eso. ¿la fuerza cuál es? Chile, ¿de dónde me agarro? De los jugadores".

"Usted dice: 'Chile juega muy mal'. Yo creo que Chile por momentos juega muy mal y por momentos juega muy bien. Lo que nos está costando es encontrar regularidad en los 90 minutos. Por ejemplo, el primer tiempo de Ecuador fue muy bueno, el segundo tiempo de Argentina fue muy bueno, el partido con Perú fue bueno, el primer tiempo con Paraguay fue bueno, entonces tuvimos lapsos de partido buenos. Vamos corrigiendo de a poco. Que los resultados son muy malos, no lo objeto", sentenció.

¿Cuándo juega Chile ante Bolivia?

📅 Martes 10 de junio

🕓 Hora del partido : 16:00 (de Chile)

: 16:00 (de Chile) 🏟️ Estadio: El Alto de La Plaz.

¿Dónde ver el Bolivia vs Chile?

📺 TV : Chilevisión, Mega, ESPN

: Chilevisión, Mega, ESPN 💻 Streaming: Disney+ Estándar, Disney+ Premium, MegaGO, MICHV

