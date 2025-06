Gareca se despidió de La Roja con otra MUY CUESTIONABLE declaración

Ricardo Gareca se fue de la Selección Chilena tras quedar sin opciones de clasificar al Mundial 2026, luego de la derrota por 1-0 ante Bolivia en El Alto, en la Fecha 16 de las Clasificatorias.

Las declaraciones de Ricardo Gareca para despedirse de Chile

Increíblemente, Gareca señaló que no pasó por un tema monetario su continuidad hasta este punto: "Quiero dejar bien en claro que nunca hubo un tema económico, acá nunca hubo un tema económico porque jamás en ningún lado yo le he hecho juicio a nadie, simplemente era ponernos de acuerdo. Sentí el respaldo de la dirigencia, que eso quiero destacarlo, en todo momento, y ellos entendieron, y más allá de la incidencia que pueden haber, como en todos lados, siempre conté con el apoyo de todos, así que en cuanto a eso, la verdad que no tengo absolutamente nada que decir".

Además, añadió: "Queremos descomprimir la situación, intentamos pelear hasta el final, todo, simplemente le manifestamos el agradecimiento nuestro, en todo momento, a todos, la verdad que nos sentimos muy contentos en toda nuestra estadía en Chile. Yo quiero agradecer públicamente a través de ustedes, a los muchachos, a los jugadores, a los dirigentes por el respaldo que nos dieron hasta las últimas consecuencias".

¿Cuándo se va Gareca?

Gareca volverá a Chile con la delegación de La Roja. Viene s buscar sus pertenencias y dejará nuestro país, en el que no pudo repetir lo hecho en Perú, llevando a esa selección al Mundial de Rusia 2018 y llegando al Repechaje para Qatar 2022, aunque allí perdió esa instancia.

Las opciones que tiene Chile para reemplazar a Ricardo Gareca

Gustavo Álvarez: Es uno de los grandes nombres que rondan la Federación de Fútbol de Chile. Su gran desempeño en Huachipato y Universidad de Chile son del gusto de Pablo Milad. Pero, tiene contrato vigente en la U y no pretende salir de allí por el momento.

Manuel Pellegrini: El Ingeniero siempre es una opción cuando se va un DT de la Selección Chilena, aunque se ve complejo convencerlo de que venga, ya que tiene contrato hasta 2026 con Real Betis y ha dicho con anterioridad que solo vendría a La Roja con un proyecto serio y no "a poner la cabeza".

Gustavo Quinteros: El extécnico de Colo Colo y Universidad Católica está sin trabajo después de salir de Gremio de Brasil. Además, ya ha manifestado su deseo de dirigir al Equipo de Todos en el pasado y, de hecho, hace algunos años ya lo buscaron desde la Federación de Fútbol de Chile.

Jorge Sampaoli: Siempre será una opción también por su éxito en La Roja, con el título de la Copa América 2015 y antes con la clasificación y buena participación en el Mundial de Brasil 2014. No obstante, salió mal de Chile en 2016 y no ha tenido buenas campañas en el último tiempo. Sumado a esto, está muy peleado con Arturo Vidal, actual capitán de Chile.

Se evalúa un DT interino por el momento para la Selección Chilena

Como se ve difícil que haya rapidez en la búsqueda de un nuevo DT para la Selección Chilena, pensando en el cierre de las Clasificatorias en septiembre ante Brasil y Uruguay, por lo que hay alternativas de técnicos interinos: