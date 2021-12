Dirigente de San Marcos y apelación al TAS: Lo que se va a tratar es que el juicio sea express

San Marcos de Arica dio a conocer en las últimas horas que recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para evitar su descenso a la Segunda División. Ante ello, es que desde la interna del elenco nortino explicaron que están a la espera que en la ANFP sean notificados de la situación para así tomar los pasos a seguir en el proceso.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el dirigente del elenco del "Morro" Héctor Riveros aclaró qué es lo que viene luego de haber buscado soluciones en el TAS. "Lo que viene es que el TAS comunique a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y a los 10 clubes que están involucrado en esta apelación. Lo que se va a tratar es que el juicio sea express, a lo menos ocho semanas. Lo que me dijo el abogado, si un club no acepta esa estrategia demora seis meses", mencionó.

"Al comunicar el TAS a la ANFP, queda todo en status quo, no se sabría quien desciende a Segunda División y la multa también quedaría en veremos. Lo que me comentaban es que el campeonato puede empezar, pero si la resolución llega a salir a favor de nosotros, nos pasaría lo que pasó a Fernández Vial, ponernos al día y Barnechea sería el que descienda a Segunda. Esto, en caso que el juicio no fuese rápido", detalló.

Además Riveros dio detalles de cómo serán asesorados por los abogados en este caso. "Tienen mucha experiencia en el tema del TAS, son abogados que tienen dos juicios que conozco y son notorios en la prensa, le ganaron el juicio a la FIFA por el caso de Paolo Guerrero, castigado de por vida y gracias a ese fallo, pudo seguir jugando; y el más cercano, fue con Alianza Lima. Habían bajado de división, reclamaron al TAS, ganaron y el equipo que descendió fue el que estaba involucrado por un tema de no pagos", resaltó.