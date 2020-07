Michael Ríos: Esteban Paredes me llamó y preguntó si quería jugar en San Antonio Unido

El experimentado volante Michael Ríos contó que el delantero de Colo Colo Esteban Paredes fue quien lo llamó personalmente para invitarlo a ser parte del club San Antonio Unido, del cual es propietario.

"Tenemos un amigo en común que le dijo a Esteban que yo no iba a seguir en Independiente de Cauquenes, así que un día me llamó y me preguntó si quería irme a jugar a San Antonio Unido", señaló a Las Ultimas Noticias.

"Obviamente agradecí su interés en mí, porque yo justamente dejé el club por un tema de salud de mis hijos y familiar. Necesitaba estar viviendo cerca de hospitales y allá no tenía ninguna oportunidad, así que el ofrecimuiento me llegó en el mejor momento", destacó.

"La idea es agradecer la confianza depositada. Tenemos una linda amistad y a mí me gustaría tener un buen rendimiento para seguir sintiéndome futbolista. No me planteo el retiro, tengo 36 años y si estoy bien físicamente no debería haber problema", continuó.

Ríos se dedica también a la venta de paltas y espera seguir haciéndolo luego del retiro.