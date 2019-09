Argentinos celebraron túnel que Giovani Lo Celso le hizo a Angelo Sagal

El volante argentino Giovani Lo Celso realizó un lujo durante el amistoso de su selección y la de Chile, que terminó igualado 0-0 en California, y los hinchas de la Albiceleste lo festejaron en las redes sociales.

Durante el primer tiempo, el futbolista de Tottenham dejó en el camino con un túnel al delantero nacional Angelo Sagal, lo que fue replicado en varias cuentas de Twitter, celebrando la técnica del jugador.

Revisa la acción y las reacciones:

