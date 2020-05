Lucas Biglia recordó el "impacto" de las finales perdidas ante Chile en Copa América

El volante argentino Lucas Biglia, quien perdió junto a su selección las finales de las Copas América 2015 y 2016 ante Chile, recordó el "impacto" de aquellas derrotas en el equipo.

En conversación con la radio Club Octubre, el futbolista rememoró lo que significaron ambas derrotas para el plantel albiceleste: "Las dos finales (de Copa América) agudizan lo otro (Mundial 2014). Te cargan una mochila más".

"Podría haber sido una camada que podría haber conseguido tres títulos importantísimos. Los detalles hacen la diferencia. No sé si seremos recordados o no, lo importante es haber competido. Una lástima no habernos consagrado. Pero te ayuda a crecer", agregó el mediocampista.

Además, Biglia sorprendió al confesar que guarda buenos recuerdos de la participación trasandina en el Mundial de Brasil 2014, pese a la final perdida ante Alemania: "Me gustó ver la final de nuevo. Más allá del dolor, vivir el clima. De lo que sufrí me acuerdo poco. Pero ver el clima, el himno. Te estoy hablando y se me pone la piel de gallina. Para recordar cosas que le quedan grabadas pese a que el resultado final no fue el mejor".

El jugador del AC Milan concluyó: "En el Mundial nos dimos cuenta que no iba a ser como las Clasficatorias. Se arrancó de una manera y se terminó de otra, probando tres sistemas. El crecimiento futbolístico en ese Mundial no tiene comparación. Era un grupo humano espectacular, no sólo de jugadores. Cuerpo técnico, médico. Tuvimos una enseñanza muy rica".