Mario Balotelli fue presentado este lunes como nuevo refuerzo de Monza de la Serie B

El delantero Mario Balotelli fue presentado este lunes como flamante refuerzo de Monza, elenco que milita en la Serie B de su país, el cual pertenece al ex Primer Ministro italiano y otrora dueño de AC Milan, Silvio Berlusconi, y en el que juega el ex Barcelona Kevin Prince Boateng.

Se trata de una nueva oportunidad para el controvertido futbolista, que en junio pasado dejó Brescia tras ausentarse de varios entrenamientos y pruebas de coronavirus, lo que provocó el enojo de la dirigencia que se mostró arrepentida de haberlo fichado.

Además, acumula pasos en Inter de Milán, Manchester City, Milan, Liverpool, Niza y Olympique de Marsella, en la mayoría de los clubes protagonizando polémicas.

De hecho, durante los últimos días vivió otra vez un episodio extra futbolístico, ya que publicó un video mostrando daños en su automóvil y amenazando a los "perritos cobardes" que lo hicieron y sugiriéndoles que "es mejor que recen mucho", ségún recogió la prensa inglesa.

