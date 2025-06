"Estaba convocado, pero...": Nicolás Córdova apuntó a Damián Pizarro por su ausencia en la sub 20

Nicolás Córdova dio varias declaraciones luego del triunfo de Chile sobre Nueva Zelanda en el Estadio Bicentenario de La Florida. Asumió que hay cosas por mejorar de aquí al estreno mundialista y que pudieron mostrar una buena faceta ofensiva en ambos duelos amistosos.

También se refirió a la posibilidad de una apelación por Iván Román, que acarrea una suspensión de 3 fechas desde el Sudamericano de Colombia. Ese castigo tiene al ex defensa de Palestino sin la chance de jugar por Chile en la primera ronda. "Hemos hecho tres apelaciones, la última hace 15 días y todas salieron negativas". Dijo Nicolás Córodva.

¿Por qué Damián Pizarro no estuvo en los partidos amistosos?

El DT de la Roja Sub 20 no ocultó el motivo por el que, Damián Pizarro, el ex delantero de Colo Colo no participó de los partidos. "Damián estaba convocado y él prefirió privilegiar sus vacaciones que estar acá, no tengo mucho más comentarios que hacer", Cerró Nicolás Córdova.

Damián Pizarro fue transferido desde el Cacique al Udinese en el mercado de fichajes de mediados de 2024, se esperaba que ganara un lugar en el mismo equipo de Alexis Sánchez, pero su año no fue como la mayoría esperaba.

Damián Pizarro en cancha con Udinese. Foto: Imago

Los números de Damián Pizarro en la temporada 2024-25

Llegó al equipo primavera del elenco friulano y de los 38 encuentros de la temporada, jugó sólo 4 y dio una asistencia, no marcó goles. Se perdió 4 partidos por lesión y los otros 30 no fue convocado. Por la Serie A jugó 14 minutos en dos encuentros y en Coppa Italia jugó 15 minutos frente al Inter de Milán

¿Qué pasará con Damián Pizarro y la Selección Sub 20?

Por la respuesta de Nicolás Córdova se asume que el delantero no estará considerado en las próximas citaciones, grave problema ya que en teoría, Pizarro es uno de los pocos que tenía un lugar asegurado como centrodelantero. Así quedó demostrado en el Sudamericano donde estuvo en 9 partidos comandando el ataque de la Roja.

Damián con la 9 de La Roja. Foto: Imago

¿Cuándo se juega el Mundial Sub 20 en Chile?

El certamen planetario se realizará en nuestro país entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre y las entradas ya están disponibles. Tendrá cuatro sedes ubicadas en; Valparaíso, Rancagua, Santiago y Talca.