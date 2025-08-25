Duro golpe a Stephanie Vaquer: la verdad que frenó su lucha por el título mundial

La representante nacional en WWE, Stephanie Vaquer, tendrá que seguir esperando su oportunidad por el título. Durante el último episodio de Monday Night Raw, el gerente general de la marca roja, Adam Pearce, confirmó que la lucha de la chilena no se llevará a cabo en el evento estelar en París, debido a la ausencia de Naomi, actual campeona, quien atraviesa un embarazo.

❓ ¿Por qué Stephanie Vaquer no peleará en Clash in Paris?

La decisión responde a la baja de Naomi, quien debía defender el cinturón, pero quedó fuera por motivos médicos. Según explicó Adam Pearce, la organización ya trabaja en definir a la nueva rival de Vaquer, aunque la pelea titular no será parte de Clash in Paris.

"Estaré lista cuando suceda", respondió Vaquer con calma y confianza, mostrando que no pierde el enfoque.

🌍 ¿Qué planes tiene WWE con Stephanie Vaquer?

La chilena, conocida como "La Primera", se ganó su chance al título luego de imponerse en una batalla real con 20 luchadoras en Evolution. Aunque la pelea por el oro femenino se aplazará, WWE planea que Vaquer sea parte fundamental de la división estelar en las próximas semanas.

La Primera deberá aguardar por su lucha. Foto: Imago

⚡ ¿Cuándo podrá pelear Stephanie Vaquer por el título?

Pese a los rumores sobre un combate para coronar a una nueva campeona, WWE decidió retrasar esa decisión. De esta manera, el debut titular de Stephanie Vaquer quedará reservado en al menos "una semana", tal cómo explicó Pearce.

🔗 ¿Dónde saber más de Stephanie Vaquer?

Todas las novedades de Stephanie Vaquer están en Al Aire Libre.