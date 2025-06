¡Imparable! Stephanie Vaquer triunfó en lucha por equipos en la previa de Money in the Bank

La chilena Stephanie Vaquer sigue causando estragos en la WWE: Esta vez tuvo una aparición en SmackDown en una lucha six woman tag-team match en Los Ángeles que sirvió como previa al Money in the Bank, el que se disputará este sábado en la misma ciudad, con participación de la oriunda de San Fernando.

En la ocasión participaron las mismas luchadoras que estarán en el gran evento de este sábado: Es decir, aparte de Vaquer estuvieron: Rhea Ripley, Alexa Bliss, Giulia, Naomi y Roxanne Pérez.

¿Cómo le fue a Stephanie Vaquer en su aparición en Money in the Bank?

Stephanie Vaquer triunfó junto a su equipo en la lucha de este viernes, en la que estuvo junto a Rhea Ripley y Alexa Bliss, formando un tridente temible que dio pocas opciones a sus rivales.

Giulia, Naomi y Roxanne Pérez trataron de contrarrestar a la chilena y sus compañeras, pero no pudieron. Vaquer fue la primera en ver acción en su team y lo hizo con gran categoría.

¿Cuándo participa Stephanie Vaquer en Money in the Bank?

La participación de Stephanie Vaquer en Money in the Bank será este sábado, en una velada que comenzará a las 19:00 horas de Chile. Es la primera participación de un chileno en este gran evento.

Mismo horario tendrá en Argentina, Uruguay y Paraguay. En Colombia, Perú y Ecuador, en tanto, se transmitirá desde las 17:00 horas.

¿Dónde ver WWE Money in the Bank en Chile?

Desde el 6 de enero de 2025, WWE comenzó a transmitir todos sus eventos por la plataforma de streaming Netflix, por lo que WWE NXT solo se puede ver por ahí.

Cartelera de WWE Money in the Bank 2025

Combate por parejas masculino

Cody Rhodes y Jey Uso vs John Cena y Logan Paul

Combate Money in the Bank masculino

Solo Sikoa vs LA Knight vs Seth Rollins vs El Grande Americano vs Penta vs Andrade

Combate Money in the Bank femenino

Stephanie Vaquer vs Alexa Bliss vs Rhea Ripley vs Roxanne Perez vs Giulia vs Naomi

Combate por el campeonato intercontinental femenino

Lyra Valkyria (c) vs Becky Lynch