Stephanie Vaquer competirá en dos eventos de WWE el mismo día

Stephanie Vaquer tuvo un exitoso debut en en RAW, clasificando para el combate estelar femenino en el evento Money In the Bank. Pero ese no será el único combate que tendrá la chilena el sábado 7 de junio.

¿Qué pasó con Stephanie Vaquer?

Como uno de los rostros más populares de WWE en 2025 y por su ascendencia latina, Stephanie Vaquer será también parte de WWE x AAA y participará del evento World Collide.

De esta forma, La Primera estará desde las 14:30 participando en la división en español de WWE y luego, desde las 19:00 horas, participará en Money in the Bank.

¿Cómo ver a Stephanie Vaquer en WWE x AAA gratis?

El combate en parejas de Stephanie Vaquer y Lola Vice vs. Chik Tormenta y Dalys se podrá ver de forma gratuita en el canal de YouTube de WWE x AAA desde las 14:30 horas el sábado 7 de junio.

¿Cómo ver a Stephanie Vaquer en WWE Money in the Bank en Chile?

WWE Money in the Bank 2025 se disputará este sábado 7 de junio a las 19:00 horas. Este evento se podrá ver exclusivamente por Netflix en Chile.

¿Con quién combate Stephanie Vaquer en WWE Money in the Bank?

Estas son las integrantes del WWE Money in the Bank Ladder Match femenino:

Alexa Bliss

Roxanne Perez

Rhea Ripley

Giulia

Naomi

Stephanie Vaquer

¿Cuánto dinero gana Stephanie Vaquer en WWE?

Si bien no hay una información oficial sobre el tema, se estima que el soldados mínimo anual de los luchadores de WWE es de 250 mil dolares.

