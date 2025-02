Stephanie Vaquer es CAMPEONA: La chilena conquistó su primer título de WWE en NXT Vengeance Day

La luchadora chilena Stephanie Vaquer no para de hacer historia en su meteórica carrera junto a WWE, y este sábado la exponente nacional conquistó su primer título en la empresa estadounidense en el evento NXT Vengeance Day.

Desde su debut en el ring con WWE en octubre de 2024, el progreso que estaba teniendo la oriunda de San Fernando ya era bastante destacado, teniendo interesantes luchas contra rostros importantes como Roxanne Perez, Cora Jade o Jaida Parker, además de participar en el Royal Rumble femenino a inicios de este mes de febrero.

Pero, sin lugar a dudas que su más grande logro hasta la fecha es el alcanzado esta jornada en Vengeance Day, al haber derrotado a Fallon Henley para arrebatarle el campeonato norteamericano femenino de NXT y así levantar su primera presea en la marca que tiene la mejor división femenina en WWE.

AND NEWWWWWWWW!



STEPHANIE VAQUER IS THE NEW #WWENXT WOMEN'S NORTH AMERICAN CHAMPION!!!@Steph_Vaquer #VengeanceDay pic.twitter.com/CzwfTtKOL9