Stephanie Vaquer fue fuertemente defendida tras sufrir "racismo" en WWE

La luchadora chilena Stephanie Vaquer está a días de tener una nueva defensa de su título femenino de NXT en el evento Battleground, donde intentará extender su reinado ante la también talentosa Jordynne Grace.

Previo a ese enfrentamiento con Jordynne Grace este domingo 25 de mayo, Stephanie Vaquer hizo presencia el pasado martes en el episodio de NXT, donde tuvo un segmento en el que manifestó sus intenciones de retener su campeonato, donde en gran parte habló en su lengua natal, el español.

Aquella situación de que Vaquer esté haciendo segmentos en español ha generado críticas de parte de los fanáticos estadounidenses de WWE, quienes han cuestionado que la luchadora nacional no tenga un gran manejo del inglés. Esto, ha generado repudio entre algunos colegas de La Primera, que no están precisamente en la empresa norteamericana.

.@Steph_Vaquer is ready to validate all her hard work and sacrifice when she defends the #WWENXT Women's Championship against @JordynneGrace THIS SUNDAY at #WWEBattleground.



📍 TAMPA

🎟️ https://t.co/iMguvMwzMD pic.twitter.com/LVEO6kt0KG — WWE NXT (@WWENXT) May 22, 2025

La férrea defensa a Stephanie Vaquer ante ataques "racistas"

Thunder Rosa es una de las luchadoras mexicanas más connotadas desde hace años a la actualidad, donde forma parte de la otra gran empresa de wrestling estadounidense, AEW. En una edición del programa Busted Open Radio de Sirus XM, la también latina y el conductor especialista en lucha libre, Dave LaGreca, hicieron una férrea defensa a Stephanie Vaquer por estos últimos hechos.

Fue LaGreca quien disparó primero respaldando a la chilena. "Stephanie Vaquer fue blanco de comentarios xenófobos por no cortar su promo en inglés. Algunos fans tuitearon que 'necesita aprender inglés' si quiere tener éxito en WWE. Entonces, si yo fuera una empresa importante ahora mismo y me preocupara la barrera del idioma con mi público, pienso que eso es pura mierda. Si estás emocionalmente comprometido con ese personaje... hablas de romper barreras, puedes hacerlo con alguien con quien estés absolutamente comprometido, dedicado y que ames", expuso el comunicador.

"Creo que Stephanie Vaquer es alguien que me atrapó emocionalmente hasta el punto en que esa barrera del idioma realmente no signifca mucho. Yo digo que eso es una gran mierda. Cualquiera que haya dicho eso que necesita aprender inglés, que se vaya a la mierda. Porque no importa la barrera del idioma, ¡esto es global! Sal de esa maldita burbuja de estas cuatro paredes en las que vives, idiota", agregó al respecto.

¿Y qué dijo Thunder Rosa al respecto?

Esta desagradable situación también fue abordada por Thunder Rosa, quien se alineó con Vaquer y mencionó que: "He vivido ataques similares como luchadora nacida en México todo el tiempo. Cuando me dijeron que regresara a mi país, cuando me dijeron que me callara porque no puedo hablar bien inglés. Te va quitando la vida".

"Quiero reconocer al equipo de promos de Vaquer por entender cómo contar una historia sin necesidad de un inglés perfecto. Quien sea su escritor, quien la ayuda a hablar y hacer estas promos, es brillante. No todos tienen esa oportunidad", recalcó.