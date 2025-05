¡Todo es dolor! Stephanie Vaquer dejó de ser la campeona femenina de NXT

Una verdadera sorpresa se dio este martes en el episodio de WWE NXT, y que lamentablemente tuvo un desenlace poco favorable para la luchadora chilena Stephanie Vaquer, quien dejó de ser la campeona femenina de la marca amarilla de la empresa estadounidense.

Luego de su exitosa defensa el pasado domingo en NXT Battleground, se había anunciado que Stephanie Vaquer volvería a poner su título en juego en el episodio de este martes en el Performance Center, en un mano a mano contra Jacy Jayne, integrante de la agrupación Fatal Influence.

Y, en un resultado que dio contra todos los pronósticos y generó enorme impacto, La Primera, como es reconocida Vaquer en el mundo del wrestling, sufrió una derrota ante Jacy Jayne que le costó perder su presea en NXT.

SHOCKED. STUNNED. SPEECHLESS. JACY JAYNE IS THE NEW NXT WOMEN’S CHAMPION!!! 🤯 #WWENXT pic.twitter.com/DSw9Wu938t

Hay que remontarse al 11 de marzo marzo pasado para recordar el día en que Stephanie Vaquer conquistó el campeonato femenino a costa de Giulia, jornada histórica en la que además había pasado a convertirse en la primera doble campeona en la historia de esta marca, teniendo en cuenta que ya era la monarca del título norteamericano, este último que dejó vacante días después.

Y, con la derrota de este martes ante Jacy Jayne, el reinado de Stephanie Vaquer como campeona femenina de NXT llegó a su fin tras 77 días, en los que llegó a registrar cinco exitosas defensas del cinturón.

Durante su reinado, la chilena tuvo exitosas defensas ante Jaida Parker en un show semanal de NXT, ante Giulia, Jaida Parker y Jordynne Grace en Stand & Deliver, sobre Roxanne Perez en otro episodio de NXT y la más reciente que había tenido el pasado ante la misma Grace, en Battleground.

Stephanie Vaquer (NXT Womens Title)



Date Won (11th March)

25th March vs Jaida Parker | NXT | 🌟

19th April vs Giulia vs Jaida vs Jordynne | Stand & Deliver | 🌟

22nd April vs Roxanne Perez | NXT | 🌟

25th May vs Jordynne Grace | Battleground | 🌟

27th May vs Jacy Jayne | NXT |… pic.twitter.com/LRPGExXYmj