TREMENDA: Stephanie Vaquer vuelve a ganar a solo horas de su estreno en Money in the Bank

Stephanie Vaquer vive un momento soñado en la WWE: A solo horas de su flamante debut en Money in the Bank se impuso en una lucha de parejas en Worlds Collide, evento que se lleva a cabo también en Los Ángeles (Estados Unidos).

Vaquer ganó junto a su compañera Lola Vice en una lucha contra las representantes de AAA, que en este caso era la dupla compuesta por Dalys y Chik Tormenta.

Stephanie Vaque está confiada en ganar en Money in the Bank

Tras ganar en Worlds Collide, Stephanie Vaquer agradeció al público que la apoya constantemente y que tiene su popularidad por las nubes en este momento en México y Estados Unidos.

Además, anunció: "Hoy me conocen como La Primera, pero desde esta noche me conocerán como la Miss Money in the Bank".

Horario para ver WWE Money in the Bank este 7 de junio

El Money in the Bank de este sábado 7 de junio comenzará a las 19:00 horas en Chile. Mismo horario tendrá en Argentina, Uruguay y Paraguay. En Colombia, Perú y Ecuador, en tanto, se transmitirá desde las 17:00 horas.

¿Dónde ver WWE Money in the Bank en Chile?

Desde el 6 de enero de 2025, WWE comenzó a transmitir todos sus eventos por la plataforma de streaming Netflix, por lo que WWE NXT solo se puede ver por ahí.

Cartelera de WWE Money in the Bank 2025

Combate por parejas masculino

Cody Rhodes y Jey Uso vs John Cena y Logan Paul

Combate Money in the Bank masculino

Solo Sikoa vs LA Knight vs Seth Rollins vs El Grande Americano vs Penta vs Andrade

Combate Money in the Bank femenino

Stephanie Vaquer vs Alexa Bliss vs Rhea Ripley vs Roxanne Perez vs Giulia vs Naomi

Combate por el campeonato intercontinental femenino

Lyra Valkyria (c) vs Becky Lynch