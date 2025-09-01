WWE compensa a Stephanie Vaquer al darle una nueva lucha por el título mundial femenino: ¿Cuándo será?

La luchadora chilena Stephanie Vaquer recibió una alentadora noticia este lunes de parte de WWE, luego de haberse visto forzada a quedar fuera de la cartelera del reciente evento premium que celebró la empresa, Clash in Paris.

La Primera no pudo participar del show en la capital francesa al no haber planes para ella por el campeonato mundial femenino, luego de que el título quedara vacante por el embarazo de la ahora ex campeona, Naomi.

En ese contexto, Stephanie Vaquer vio postergada su oportunidad para conquistar la máxima presea de la división femenina de WWE, aunque este lunes vio compensada dicha situación con un notición en Monday Night RAW.

🤭 Stephanie Vaquer tiene fecha y rival para ir a la conquista de un nuevo título en WWE

Tal como se había anunciado la pasada semana, el gerente general de RAW Adam Pierce iba a tomarse unos días para decidir la situación de Stephanie Vaquer como retadora número 1 al título mundial femenino.

Y en la edición de este lunes de la marca roja, Pierce anunció que la luchadora chilena se enfrentará a Iyo Sky por el vacante campeonato, este mismo mes de septiembre.

BREAKING NEWS: Stephanie Vaquer and IYO SKY will face each other for the vacant Women’s World Championship at the debut of WWE on @espn Saturday, September 20th at WWE Wrestlepalooza in Indianapolis! pic.twitter.com/lVQu8nrJo3 — WWE (@WWE) September 1, 2025

🙌 Una fecha especial para la nueva lucha titular de Stephanie Vaquer

En el anuncio que dio Adam Pierce, se conoció que Stephanie Vaquer e Iyo Sky se enfrentarán en esta lucha titular el próximo sábado 20 de septiembre, justo en la celebración de las Fiestas Patrias en nuestro país, en la primera edición del evento llamado Wrestlepalooza que se realizará en Indianapolis.

Hay que tener en cuenta que esta será la tercera lucha entre Vaquer y Sky, aunque en las dos anteriores que han tenido en WWE no se llegaron a terminar por interferencias de otras luchadoras en cada una.

▪️ ¿Cuántos títulos ha ganado Stephanie Vaquer en WWE?

La chilena ya tiene dos títulos en WWE, uno como campeona norteamericana femenina de NXT y el título femenino de la misma marca.

🇨🇱 ¿Quién es Stephanie Vaquer?

Ana Stephanie Vaquer González es una luchadora chilena de 32 años oriunda de San Fernando, con una ya exitosa trayectoria en la lucha libre a nivel mundial.

La exponente nacional ya ha tenido pasos por empresas como el CMLL en México y participaciones en otras de las más importantes promociones del planeta como NJPW en Japón y AEW en los Estados Unidos, hasta su llegada definitiva a WWE en julio de 2024.

🔗 ¿Dónde saber más de Stephanie Vaquer?

