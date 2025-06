WWE Queen of the Ring: cuándo, a qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer en la primera ronda

Stephanie Vaquer vuelve a la acción tras una gran actuación en su primer Money in the Bank, el que estuvo a punto de ganar. Ahora la oriunda de San Fernando debuta en el Queen of the Ring.

¿Cuándo y a qué hora ver a Stephanie Vaquer en Queen of the Ring?

Stephanie Vaquer luchará este lunes 16 de junio a partir de las 20:00 horas en el Queen of the Ring, competencia en la que participará por primera vez en su carrera.

¿Dónde ver a Stephanie Vaquer en Queen of the Ring?

Cómo la mayoría de las luchas de WWE, Queen of the Ring se podrá ver de forma exclusiva en la plataforma pagada de streaming de Netflix, la que en este 2025 se hizo de los derechos de esta empresa de lucha libre.

¿En qué consiste Queen of the Ring?

Como su nombre lo dice, en este eventos se busca a la Reina del Ring, en un formato de cuatro luchas de cuatro competidoras. Las ganadoras de cada una de esas luchas pasan a una especie de semifinal, después a una final y se conoce a una ganadora.

Ya hay tres clasificadas a la ronda de semifinal y sólo falta conocer a la última: Allí buscará meterse Stephanie Vaquer, quien tendrá como contendoras a Asuka, Raquel Rodriguez e Ivy Nile.

Las semifinales y final del Queen of the Ring se realizará el próximo 29 de junio en el Night of Champions, fecha en la que también se conocerá al King of the Ring, competencia del mismo formato, pero en hombres.