Gunther destronó a Jey Uso y se convirtió en dos veces campeón mundial pesado de WWE

Prometía mucho el Monday Night RAW de este lunes 9 de junio y finalmente el episodio respondió a las expectativas, en un show que se cerró con la victoria de Gunther sobre Jey Uso, que convirtió al austriaco en ahora dos veces campeón mundial pesado de WWE.

En el PHX Arena de Phoenix, este nuevo RAW entretuvo de inicio a fin por las buenas luchas que hubo dentro del cuadrilátero y también los interesantes segmentos, como el que inició entre el campeón indiscutido John Cena y CM Punk, quienes reavivaron una de las rivalidades más icónicas de las últimas dos décadas para anunciar una nueva lucha entre ambos con el título de Cena en juego rumbo al próximo gran evento premium de WWE, Night of Champions en Arabia Saudita.

Además, tanto Sami Zayn como Roxanne Perez avanzaron en sus respectivas rondas de King and Queen of the Ring, el carismático R Truth tuvo una notable promo en la que se presentó a sí mismo como Ron Killings. Pero, el desenlace de este RAW tuvo su peak con la coronación de Gunther otra vez como campeón mundial pesado.

Gunther ya es dos veces campeón mundial de WWE: ¿Cuánto duró el reinado de Jey Uso?

Ya desde la semana pasada que se venía palpitando una revancha de lo que ocurrió en Wrestlemania 41 entre Jey Uso y Gunther, este último habia advertido al ahora ex campeón que intentaría a toda costa recapturar el título en cuestión.

Y el General del Ring cumplió con su palabra, ya que en una lucha muy física y de harta tensión pudo vencer a Jey Uso para reconquistar el campeonato mundial pesado de WWE, luego de vencer por sumisión con una "Gojira Clutch", una variante de guillotina a su oponente.

De esta manera, Gunther es por segunda vez campeón y acaba con el reinado de Jey Uso, el cual tuvo una corta duración de 51 días desde que lo hubiese conquistado en Wrestlemania 41, registrando solo dos defensas, ante Seth Rollins en un RAW el 5 de mayo pasado y ante Logan Paul en Saturday Night's Main Event.

Resumen de Monday Night RAW del 9 de junio