Incredulidad y desazón: Las múltiples reacciones al sorpresivo despido de R Truth en WWE

El mundo de la lucha libre amaneció este domingo con una sorpresiva y a la vez lamentable noticia, ya que el legendario R Truth, una de las estrellas más longevas actualmente en WWE, anunció el fin de relación con la connotada empresa estadounidense.

Ron Killings, el verdadero nombre de Truth, usó sus propias redes sociales para comunicar su salida de WWE a partir de este 2025. "Lamento informarles que acabo de ser despedido de WWE. Quiero agradecer a la WWE por este viaje, pero por sobre todo quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que me acompañaron. Gracias por todo el amor, apoyo y aprecio que me han brindado a lo largo de los años", detalló el también rapero de 53 años sobre su adiós de la compañía de wrestling.

Con este impactante anuncio, R Truth ve el fin de una carrera de 17 años junto a WWE, un despido que golpeó el ánimo del mundo de la lucha libre, tanto de fanáticos como de tantas superestrellas de la empresa, que reaccionaron con pesar a esta decisión.

R-Truth has posted on his social media platforms that he has been released by WWE. pic.twitter.com/mG6I9Kqc8J — Wrestle Ops (@WrestleOps) June 1, 2025

R Truth deja de pertenecer a WWE: Las reacciones a su despido

Si resulta tan sorpresivo este despido de R Truth de WWE es porque el carismático luchador recientemente, más preciso hace solo unos días atrás tuvo una lucha con el campeón indiscutido John Cena en el evento Saturday Night's Main Event, siendo parte de la gira de despedida que está teniendo Cena este año.

Meses atrás Truth también tuvo un reinado como campeón en parejas junto a The Miz, además de aparecer constantemente en segmentos o luchas tanto de RAW y SmackDown hasta la actualidad.

Por esta situación, no es de extrañar que varios luchadores lamentaran el despido de R Truth. Entre ellos, Rhea Ripley, Alexa Bliss, Naomi o Damian Priest expresaron su pena por lo ocurrido, evidenciando su total sorpresa.

In all seriousness, this is literally so heartbreaking… Thank you Truth 🖤 — RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) June 1, 2025

THANK YOU!!! 🖤🖤 😭😭😭 — Lexi (Kaufman) Cabrera (@AlexaBliss_WWE) June 1, 2025

I hate this so much — Trinity (@TheTrinity_Fatu) June 1, 2025

Thank you for everything you’ve done for the business, the doors you opened and being a real OG to the whole locker room. Taught me a lot about the game and how to navigate this business. Ron Killings is timeless! 🙏🏾✊🏾 https://t.co/SIrS3UzDQu pic.twitter.com/FQU2yWT0kx — Carmelo Hayes (@Carmelo_WWE) June 1, 2025

Forming Awesome Truth with you was one of the best runs of my career. No one made me laugh harder. Your energy, heart, and smile lit up every room…and every arena. You’re not one of a kind, you’re one in a lifetime. Love you, Truth. Keep shining. ❤️ pic.twitter.com/RU6UaDXGSx — The Miz (@mikethemiz) June 1, 2025

¿Cuántos títulos ganó R Truth en WWE?

En sus 17 años junto a WWE, R Truth llegó a conquistar en dos ocasiones el campeonato de los Estados Unidos, mismo número en que fue campeón Hardcore, 1 vez los títulos en pareja de RAW con Kofi Kingston, 1 vez campeón mundial en parejas de WWE con The Miz.

Pero, quizás su registro más impresionante fue el que tuvo que ver con sus 53 veces como campeón 24/7 de la empresa, donde dejó de sus más recordados momentos.