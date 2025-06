WWE RAW 9 de junio: Horario, cartelera y dónde ver a Stephanie Vaquer EN VIVO

Este último fin de semana se llevó a cabo una entretenida edición del evento Money in the Bank de WWE, y tras aquella gran jornada, este lunes el camino continua con un nuevo Monday Night RAW, en el cual se espera que tenga presencia la chilena Stephanie Vaquer, flamante adquisición de la marca roja desde hace algunos días.

Este 9 de junio, desde el PHX Arena de Phoenix, en Arizona, WWE trae un episodio de RAW que promete y mucho, ya que además de la segura participación de Stephanie Vaquer, también se confirmó la presencia del campeón indiscutido John Cena y un segmento con el gran ganador del Money in the Bank masculino, Seth Rollins.

Por otro lado, el plato fuerte estará a cargo de la lucha titular entre el campeón mundial pesado Jey Uso ante Gunther, mientras que en las últimas horas se anunciaron las primeras luchas preliminares de King y Queen of the Ring, en ambos con modalidad de combate fatal de 4 esquinas.

Fecha y horario para ver WWE RAW en Netflix este 9 de junio

El episodio de este 9 de junio en RAW será transmitido desde las 20:00 horas en Chile y en la mayoría del continente sudamericano.

¿Dónde ver WWE RAW en Chile?

Desde el 6 de enero de este año, WWE transmite todos sus eventos semanales y PPV mediante la plataforma de streaming Netflix. Además, cuenta con diversos registros históricos de la empresa de lucha libre más grande a nivel mundial

Cartelera de WWE RAW este 9 de junio

Luchas

Combate fatal de 4 esquinas - Preliminar King of the Ring

Penta vs Dominik Mysterio vs Bron Breakker vs Sami Zayn

Combate fatal de 4 esquinas - Preliminar Queen of the Ring

Rhea Ripley vs Roxanne Perez vs Liv Morgan vs Kairi Sane

Combate por el título mundial pesado

Jey Uso (c) vs Gunther

Segmentos

Regreso de Nikki Bella

Apariciones de John cena y Seth Rollins

Presencia de Stephanie Vaquer