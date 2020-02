Leyenda del judo Teddy Riner sufrió su primera derrota tras 10 años y 154 combates

El japonés Kokoro Kageura puso fin a la racha victoriosa del judoca francés Teddy Riner, dos veces campeón olímpico y diez veces oro mundial, al infligirle este domingo, en la tercera ronda del Grand Slam de París, la primera derrota después de 154 combates ganados.

Riner llevaba un invicto de 10 años. Ahora, con 30 años, en su regreso -después de siete años de ausencia- al Grand Slam de París, cayó ante Kageura por ippon.

Su última derrota databa del 13 de septiembre de 2010 frente a otro japonés, Daiki Kamikawa, en la final de todas las categorías de los Mundiales de Tokio.

Antes de perder en París frente a Kageura, júmero 2 japonés, Riner había vencido con facilidad al húngaro Richard Sipocz y al austríaco Stephan Hegyi.

A menos de seis meses de los Juegos Olímpicos de Tokio, esta derrota de Riner abre un panorama de incertidumbre sobre su condición de favorito para conquistar la triple corona.

History is made!! After 154 consecutive victories over the course of 10 years Kageura Kokoro is the man to end the reign of Teddy Riner! The whole of France looks on in shock#JudoParis #Judo #Sport #Olympics #Paris #France pic.twitter.com/mqj3Jn9man