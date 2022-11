Coquimbo Unido acusó "intervencionismo" de director de la ANFP a favor de Antofagasta

Coquimbo Unido expresó su molestia y condenó las declaraciones de Jorge Yungue, secretario general de la ANFP, acusando que realizó "intervencionismo" a favor de Antofagasta, a un día de la audiencia de apelación de los "pumas" por el fallo del Tribunal de Disciplina, que los declaró perdedores ante Palestino por no contar con un recinto para jugar el partido del 15 de octubre en la fecha 27 del Campeonato.

Yungue, a través de una declaración "voluntaria", indicó que hubo razones de fuerza mayor para la suspensión de este encuentro y la denuncia del directorio de la ANFP fue solo para que se iniciara un proceso formal, lo que supone una fuerte prueba a favor de la apelación de Antofagasta.

Debido a eso, Coquimbo Unido remarcó la "absoluta irregularidad de las declaraciones" de Yunge, señalando que sus palabras "no solo afetan los principios que gobiernan al fútbol, sino que falta el respeto a la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, que de forma unánime y con sustento jurídico resolvió absolutamente lo contrario".

El cuadro pirata señala, además, que es una "mala práctica intentar justificar las razones por las cuales el mismo directorio de la ANFP formalizó la denuncia al Tribunal de Disciplina".

Finalmente, apuntan que "no seguir el principio elemental de presentar estadios alternativos cuando se cuenta con el principal, afectaría el completo desarrollo de nuestras competencias futuras con un evidente deterioro de nuestro campeonato, situación que al parecer no comprende el señor Jorge Yungue, quien siendo parte de la ANFP, debería mantener su imparcialidad, y al no hacerlo, ensucia el normal desarrollo de las instancias judiciales que nos rigen".

Coquimbo, que logró salvarse del descenso en la última fecha del Campeonato, tendría un escenario complicado en caso de que la Segunda Sala del Tribuna acepte la apelación y ordene que se juegue el partido entre Palestino y Antofagasta.

Los "pumas", que están colistas, necesitarían por lo menos un empate para dejar el último lugar y condenar a los "piratas" a la Primera B.

Un empate también beneficiaría a Palestino (43), ya que treparía al séptimo lugar y lograría el último cupo como Chile 4 a la Copa Sudamericana, desplazando a O'Higgins al octavo puesto.