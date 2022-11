Fernando Aguad: Somos personas que tenemos fortalezas que hoy no hay en el fútbol

El candidato a la presidencia de la ANFP Fernando Aguad conversó con Al Aire Libre en Cooperativa y entregó algunos de sus lineamientos de cara a las elecciones del próximo martes 8 de noviembre, donde competirá con el actual mandatario, Pablo Milad, y Lorenzo Antillo.

El dirigente explicó que "acá no hay otro interés que sacar al fútbol del momento en que está. Sería un contrasentido que un grupo como el que lidero no sea apoyado por una mayoría de los clubes, porque tenemos buenas ideas y queremos aportar".

"Nosotros no empezamos a juntarnos con los clubes para formar un Directorio, así que no debemos ningún favor. De ahí en adelante comenzamos con los dos votos de Palestino, y de ahí en más somos un grupo de personas que tenemos fortalezas que hoy no hay en el fútbol, porque somos gestores, generadores de recursos, hemos levantado recursos y nos entusiasma buscar nuevos y creemos que lo podemos hacer muy bien", añadió.

El ex presidente de Palestino fue consultado respecto a la posibilidad de que Carabineros vuelva a los estadios en medio de la crisis seguridad que se vive en los recintos deportivos.

"Lo peor que puede pasar a que vuelvan los Carabineros al estadio, porque si no podemos hacernos cargo del espectáculo, vámonos para la casa. No es justo y creo que no es necesario poner a Carabineros. Debemos ser capaces de garantizar el espectáculo", dijo.

"Hay que mirar Inglaterra, España. Hay que copiar modelos y ser creativos a la hora de buscar soluciones. Debemos hacer una campaña de sensibilidad para los hinchas que deben cuidar el espectáculo, que si bien es organizado por privados, le pertenece al país. Hay una deuda social y debemos ser un ejemplo desde el fútbol hacia afuera", complementó.

Además, tuvo palabras para la separación de la ANFP y la Federación y manifestó que no es una tarea que conlleve dos meses: "No sé cuánto se puede demorar, pero la idea nuestra es armar una comisión de externos con gente del consejo para que se haga un trabajo serio", dijo.

Por último, fue consultado respecto a la posibilidad de equiparar los recursos a los clubes: "Hoy no podemos tocar los dineros de la televisación, pero sí podemos generar recursos para hacer una repartición más equitativa", comentó.