Milad: Hay equipos que no están conformes porque no podrán albergar más de 500 personas

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, valoró el regreso del público a los estadios, anunciado durante las últimas horas en medio de la reestructuración del Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud, en el marco de la pandemia del coronavirus.

Milad dijo en la despedida de la selección chilena femenina antes de viajar a Tokio, que "Hace mucho tiempo que estamos esperando el público. Dimos un primer paso, hay equipos que no están confiormes porque los estadios son pequeños y no podrán tener un aforo mayor a 500 personas y eso no podrá cubrir los gastos de exigencia de seguridad y fiscalización que se van a pedir".

Además, el dirigente señaló que "hay disposición, tenemos una reunión de coordinación durante esta jornada. No tenemos muchos estadios para albergar 5.000 personas con mucha distancia. La cantidad de distancia que debe haber entre personas es alta".

Sobre La Roja Femenina, sostuvo que su participación en los Juegos Olímpicos será "histórica, más allá de cómo les vaya. No van a estar solas, será apoyadas por 17 millones de personas", para dejar en claro después que "el objetivo de nuestra gestión es que el fútbol femenino sea igual que el fútbol masculino".

La actividad fue realizada en el Complejo Deportivo "Juan Pinto Durán". con presencia de la Ministra del Deporte, Cecilia Pérez y la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett.

Chile jugará el 21 de julio ante Gran Bretaña, el 24 contra Canadá y el 27 frente a Japón.