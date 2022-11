Pablo Milad negó intervencionismo de la ANFP a favor de Antofagasta

Pablo Milad, presidente de la ANFP, negó intervencionismo de la entidad a favor de Antofagasta, a solo horas de la audiencia de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, por el fallo que declaró perdedor al cuadro "puma" en el duelo ante Palestino el pasado 15 de octubre, por no tener estadio para jugar en la fecha 27 del Campeonato.

"Quiero aclarar cosas. Siempre hay críticas, de los que se sienten afectados y no", comenzó declarando Milad, en referencia a las acusaciones de intervención que hizo Coquimbo Unido por las declaraciones del secretario Jorge Yungue.

"Yo también declaré en el juicio en la primera sala, cuando me preguntaron mi participación, no tenía todos los antecedentes, pero fue por la cercanía por reuniones anteriores con el alcalde (de Antofagasta), y pasó lo que todos saben, el alcalde nos dijo que sí y después negó la entrega del estadio, por razones que todavía no puedo entender", explicó Milad.

Por ese motivo, sostuvo "no hay intervencionismo, es una declaración del secretario general, que participó en todo el proceso".

"Él hizo un comunicado sobre todo lo que fue la secuencia, dando a conocer que el directorio no tiene facultades para decir si es de fuerza mayor o no, y eso fue lo que hizo a través de la carta. No tuvo intención en condicionar el fallo de la segunda sala", aseveró.

La audiencia de la segunda sala, que determinará qué pasará entre el duelo de Antofagasta y Palestino, será durante la tarde de este viernes, a las 16:30 horas (19:30 GMT).