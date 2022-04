Pablo Milad respaldó a Castrilli tras despidos: Lo más probable es que haya árbitros extranjeros

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, entregó su respaldo al cien por ciento al presidente de la Comisión de Arbitros, Javier Castrilli, tras el despido de 11 jueces, el cual fue aprobado por la unanimidad del directorio; ante este escenario, lanzó dardos al gremio por faltar a su palabra y afirmó que estudian la opción de contar con colegiados extranjeros para llevar adelante la fecha en el caso que se realice un paro.

"Me he juntado con varios árbitros, hace mucho tiempo... ellos faltaron a la palabra en el sentido de que arreglarían las cosas en casa, y han salido a dar declaraciones, mandado cartas de amenazas de paro, eso no lo voy a aceptar, porque quedamos en algo y no cumplieron su palabra. Por eso el directorio se reunió a la petición de Castrilli del despido de once árbitros y fue unánime la decisión", explicó el dirigente.

"Castrilli argumentó que no podemos conversar con alguien que no quiere conversar, siempre he tenido la mejor relación con los sindicatos y respetan la palabra, ellos no respetaron", siguió.

Luego, explicó que en la ANFP "tenemos un plan B. Lo más probable es que haya árbitros extranjeros, hablé con la Conmebol, presenté la situación. El paro no es legal, si lo hacen por represalia hacia su jefe y lo que tenemos que hacer es trabajar por el fútbol".

Ante la pregunta de si tiene respaldo el ex juez argentino, dijo que "cien por ciento, por algo lo trajimos. Lo que no gustó de él es que empezó a sacar el nepotismo, los amiguitos, árbitros que no rendían, que tenían mala actuación y seguían arbitrando, eso no le gustó a los árbitros, pero es como en todos los trabajos".

Milad siguió criticando al sindicato de árbitros y postuló que "acá nadie ha tomado la cabeza de un directorio que no existe, un directorio que tienen que elegir para establecerse como sindicato, y aquí las cartas de amenaza las manda cualquiera y nadie firma. Por eso, quiero que alguien dé la cara para conversar, con cualquiera que sea el líder, si es Julio, hablamos con Julio -Bascuñán-, ningún problema"

"La organización de los árbitros está repuesta, se hizo la distribución correcta de los partidos para el fin de semana que viene, en ese sentido no hay ningún descalabro en los árbitros", indicó, para luego señalar que de los once despidos "hay casos y casos, pero no podemos estar con amenazas siempre, si no les gusta el jefe, conversémoslo, lleguemos a un acuerdo, pero no van a hacer un paro porque no les gusta el jefe, porque ha sacado a sus amigos".

"Si el día de mañana el sindicato dice que no arbitra si está de presidente Pablo Milad, ¿me tengo que ir? Los sindicatos no tienen las facultades de echar a las personas que son sus jefes, los sindicatos pueden hacer paro por diferentes motivos, principalmente cuando no hay acuerdos con la empresa, pero porque no les gusta el jefe, hay que cuestionarlo", finalizó.