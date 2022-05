Pablo Milad, en diálogo con Al Aire Libre, respondió a las declaraciones de Javier Castrilli y sostuvo que el ex jefe de la comisión arbitral "tiene su visión de los hechos y me parece acertada". Además, indicó que continuará con la reestructuración en el referato nacional, con evaluaciones a los jueces para ver quién seguirá o no.