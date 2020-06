Periodista experto en FIFA Gate: Jadue no fue un líder, se embolsó el dinero y firmó donde le decían

El periodista Ken Bensinger, autor del libro "Tarjeta Roja" y experto en el caso FIFA Gate, de corrupción en el fútbol, afirmó que la serie "El Presidente" que tiene como protagonista al ex timonel de la ANFP, Sergio Jadue, "se aleja" de la realidad, porque el dirigente chileno "no fue un líder" del escándalo que sacudió a la Conmebol.

"Vi todos los episodios y me entretuve, fue divertido verla y me llamó la atención, pero diría que tenía cuestiones que me llamaron la atención. Para mí, que pasé dos años y medio investigando el tema, está un poco lejos de la realidad", declaró con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"El tema de Jadue es éste y esa serie de Amazon también lo pone así... pero es importante para entender que él sí participó en la corrupción y aceptó sobornos. No fue una víctima de esto, pero no originó ninguna de las conspiraciones", explicó.

"(Jadue) El no fue un líder... fue un tipo que se embolsó el dinero y firmó donde le decían", complementó.

Para Bensinger, "en la serie hay una tendencia a elevar su posición, porque sino, por qué la van a querer ver. En la historia vemos que fue un 'topo' del FBI en el 2014, pero no colaboró con la justicia hasta el 2015, cuando decidió arrepentirse en junio o juilio de ese año, cuando todo se hizo público. Era imposible que llegara a la Conmebol con una grabadora en un llavero, todo eso es un invento".

De igual forma, el profesional reveló que pone mucha atención a las palabras del ex arquero José Luis Chilavert, quien critica constantemente a la Conmebol.

"No soy experto en Conmebol, hay mucha gente en Sudamérica que estaría más informada que yo, pero han llegado muchas quejas de Alejandro Domínguez -presidente del organismo- y la manera en que maneja la Confederación", postuló

"Gente como Chilavert, que tiene un compromiso con el deporte y su mejoría tiene mucho peso conmigo, yo escucho atentamente a personas como él", concluyó.

Además, dijo que el actual timonel de la FIFA, Gianni Infantino, es casi un "clon" de su predecesor, Joseph Blatter: "En él vemos casi como una fotocopia de Blatter, otro suizo, políglota, que tuvo mucha trrayectoria para llegar donde está, es asombroso que se le reemplace con otro que casi podría ser su hermano. El está muy en contra de la transparencia del fútbol y se le ha visto que está contento sentado al lado de dictadores y líderes de países controvertidos, volando en aviones de oligarcas