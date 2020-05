Presidente de Melipilla criticó a Moreno por no citar al Consejo solicitado por clubes opositores

El presidente de Deportes Melipilla, Leonardo Zúñiga, criticó duramente al presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, por no confirmar la citación al Consejo Extraordinario solicitado por los clubes opositores al timonel del organismo.

Los equipos que piden la salida del mandamás del ente rector del fútbol nacional enviaron una carta convocando a una reunión para el próximo lunes 18 de mayo, en la que se buscaría "conocer y resolver sobre las presentaciones de renunciadas anunciadas por Sebastián Moreno y Marcos Kaplún, las que se harán efectivas el 30 de julio".

Sobre esto, Zúñiga explicó en conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa que "basta con 11 presidentes que soliciten un Consejo para que se encuentre dentro de la legalidad. Pero eso tiene un paso siguiente, que es atribución del presidente, y que consiste en enviar la citación a los demás consejeros. Eso ya no ocurrió, porque tenía un plazo hasta las 11 de la mañana del día de hoy (viernes) para despachar la convocatoria".

En la misma línea, el presidente de los "potros" dijo que "esperábamos que Sebastián hiciera uso de su palabra y saliera a citar al Consejo. Entendemos que Sebastián debió haber citado y haber sido los presidentes quienes determinábamos si es viable o no la forma de reunirnos, no él. Es su forma, no la compartimos y creemos que llegó el momento en que hay que hacer más cosas y salir adelante evidentemente sin él".

"Lo obsoleto de nuestros estatutos, que gritan por una modificación, nos tienen en esta situación. Deja estos vacíos y estas lagunas que evidentemente no deberían estar. Son los presidentes los que están convocando, no puede quedar esto a la voluntad de una sola persona", añadió.

"Necesitamos dar tranquilidad y gobernabilidad a esto, y resulta que ahora estamos parados porque alguien no quiso hacerlo. Es una mala señal desde mi punto de vista, porque se supone que todos hemos escuchado de una u otra forma a Sebastián diciendo que es importante reunirse lo antes posible, que él se quiere ir y que presentará su renuncia, y con estas señales indica lo contrario", apuntó.

Salida de Marco Kaplún

En relación a la solicitud para la salida de Marco Kaplún del directorio de la ANFP, Zúñiga dijo que "lo de Marco obedece a una razón lógica. Si hay elección de un nuevo directorio, él no puede mantenerse vigente. No es algo en contra de Marco Kaplún en el sentido de que tiene que irse, no. Es parte del término del directorio de Sebastián".

"Tiene que quedar él también dentro de las renuncias presentadas, es de un marco de legalidad absoluta. No es que se le diga 'usted puede seguir'. Hay una elección de un nuevo directorio, por lo tanto tiene que salir Sebastián y tiene que salir Marco, por una consecuencia absolutamente lógica y legal", indicó.

Moreno tiene quince días para responder la autoconvocatoria de los clubes, y en caso que no lo haga los consejeros pueden reunirse sin el presidente y su único director.

Sin embargo, eso no les sirve a los equipos opositores ya que necesitan que esté el presidente en la cita para que se materialice su renuncia.