Presidente de U. San Felipe: En la ANFP no hay ningún golpe de estado, es una mala gestión

El presidente de Unión San Felipe, Raúl Delgado, descartó que en la ANFP se haya vivido un "golpe de estado" contra la gestión de Sebastián Moreno, que sufrió la renuncia de seis directores, pero aclaró que el trabajo del dirigente ha sido "muy pobre" por lo que espera su salida en el corto plazo.

De acuerdo a sus palabras Al Aire Libre en Cooperativa, "la gestión -de Moreno- es muy pobre. Hubo un documento presentado previo a las elecciones en que ganó que se hablaba de medidas que se iban a concretar en 100 días y lo único que se concretó fue el fútbol femenino".

"La gran mayoría de los presidentes están convencidos que la gestión de Moreno es mala y hay que buscar una salida para encauzar esto", manifestó.

"Hoy estamos con complicaciones, preocupados por la vuelta a la actividad. También hemos visto que presentaron hace unos días una comunicación del estado financiero y llegamos a la conclusión que es complicado y es un tema serio", completó.

En ese sentido, el directivo aconcagüino aseguró que "acá no hay ningún golpe de estado, hay una mala gestión y seis directores menos. Los clubes no estamos conformes, pero hay que analizar que si se van seis directores y se queda uno solo, es por algo; si no te respaldan, indudablemente la gestión es mala".

Por ello, Delgado estimó que no es lo apropiado dejar el periodo que atraviesa la actividad "en manos de esta ANFP, tiene que haber un periodo importante para llamar a elecciones, una fecha apropiada sería el 30 de junio, pero me adapto a lo que opine la mayoría, no me gustaría que se extienda mucho más".

Luego de afirmar que es importante que se dejen las "luchas de ego" de lado, el presidente de San Felipe apuntó a que "los que tienen que estar en el directorio son aquellos dirigentes que hayan demostrado capacidad para manejar sus clubes, que administrativamente estén bien".