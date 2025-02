Arturo Vidal es duda para el amistoso de Chile vs Panamá

La Roja enfrentará a Panamá en un duelo amistoso este sábado 8 de febrero. El equipo de Ricardo Gareca comenzará la preparación para la Clasificatorias del 2025, pensando en los primeros dos duelos.

Eso sí, el técnico de Chile está atento a la situación de Arturo Vidal, pues el jugador no fue parte de citación de Colo Colo ante Wanderers, e hizo una importante declaración en la transmisión de Kick.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Arturo Vidal podría ser la primera baja

El volante del Cacique ya había encendido las alarmas al no ser parte de la citación de los albos, y fue el mismo jugador que confesó: "Tengo una molestia y no puedo arriesgar".

"En esta etapa no podemos arriesgar cuando en 10 días jugamos el campeonato. Lo mismo que Correa y los que estamos afuera", adelantó Vidal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)

Se presentará en Juan Pinto Durán

A pesar de la preocupación que sembró entre sus seguidores, Vidal aseguró que se presentará a la convocatoria de la Selección Chilena este martes.

Pero añadió: "No sé si el sábado pueda jugar. No quiero arriesgar. Mañana estamos citados en Juan Pinto Durán me presento, pero no sé si llego a jugar el sábado".