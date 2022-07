13:53 | [Streaming] Arturo Vidal y opción de Sánchez en Flamengo: Alexis tiene su vida, él verá lo que es mejor para él. Yo sólo me preocupo de lo mío #CooperativaContigo

13:52 | [Streaming] Arturo Vidal: Espero adaptarme rápido. Por mi forma de vivir el fútbol, en mi carrera eso no me ha costado #CooperativaContigo