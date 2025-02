Arturo Vidal lesionado: Qué tiene y cuánto tiempo estará de baja

Arturo Vidal se perderá el inicio del Campeonato Nacional 2025 con Colo Colo y será una baja sensible para Jorge Almirón, quien construyó su éxito en 2024 en torno al King.

No obstante, la ausencia del ídolo del Cacique (que también ha sufrido en la Copa Chile), no será solo en el duelo de este domingo a las 12:00 horas contra Deportes La Serena, sino que se espera que sea por un largo tiempo.

¿Qué lesión tiene Arturo Vidal?

Arturo Vidal sufre una lesión en el sóleo, una dolencia que lo ha afectado en las últimas semanas. Su último partido fue el amistoso ante Racing el 18 de enero, y desde entonces se ha perdido tres encuentros de la Copa Chile 2025, además del duelo de la Selección chilena contra Panamá.

En conferencia de prensa el entrenador de Colo Colo explicó que "la molestia es en el sóleo, un poco más abajo del gemelo" y recalcó que en el club han sido cautelosos con su recuperación: "No hemos querido apurarlo porque es una lesión que puede llevar mucho más tiempo. Tengo experiencia con muchos jugadores y sé que esa lesión suele ser más prolongada, pero va bien".

Y remató: "No lo voy a apurar, no quiero que esté jugando un partido y luego no entrenando en la semana. Hizo una pretemporada muy buena, en óptimas condiciones, pero es una lesión que no te avisa, y tiene esa molestia. Se está recuperando y esperemos pronto tenerlo".

¿Cuándo vuelve a jugar Arturo Vidal?

Parecía que la recuperación vivía sus últimos días, pero según el periodista de TNT Sports Daniel Arrieta la ausencia del King puede ser hasta marzo.

Esto porque tanto el Cacique como el jugador no quieren arriesgar nada y esperarán todo lo que sea necesario para que la recuperación sea completa.

Entonces lo más probable es que Vidal vuelva a las cancha el próximo 2 de marzo contra Huachipato en el estadio CAP de Talcahuano, por la Fecha 3 del Campeonato Nacional.

¿Arturo Vidal llega al estreno del Cacique en la Copa Libertadores?

El debut de Colo Colo en la Copa Libertadores 2025 será entre el 1 y el 3 de abril, ante un rival por confirmar, y de no mediar un nuevo contratiempo, el King debería estar en ese compromiso.

También se espera que esté el 20 y 25 de marzo por las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026, en los duelos que enfrentará Chile contra Paraguay y Ecuador, respectivamente.