Arturo Vidal reiteró distancias con Bielsa: No está entre los que más me aportaron

El seleccionado chileno Arturo Vidal volvió a manifestar sus distancias con el ex técnico de la Roja Marcelo Bielsa, haciendo un paralelo con quienes sí aportaron en su carrera como jugador: Antonio Conte y Josep Guardiola.

"Es un buen entrenador, sí. Por supuesto, él sabe mucho sobre fútbol. Pero es excesivo. No está entre los que más han aportado para mí", dijo al prestigioso matutino francés.

"Tuve la oportunidad de trabajar con Ancelotti, Sampaoli, Allegri, Guardiola... Y Pep me dio mucho. Su forma de ver el fútbol, su pedagogía, su ciencia del juego aéreo que siempre debe ser simple y rápido", comentó.

"Antonio Conte fue esencial en mi construcción. Era un poco como yo cuando era jugador y me enseñó mucho sobre el posicionamiento defensivo, pero también sobre la ofensiva. Gracias a él, comencé a marcar muchos goles. Y, tácticamente, es un monstruo", añadió.

Vidal también fue consultado respecto a la Liga de Campeones, la que calificó como su obsesión.

"Este año creo realmente en ganarla, porque estoy en el mejor equipo del mundo y es el más fuerte físicamente para ir hasta el final por todos los títulos. El talento te hace ganar el campeonato, pero el físico te ayuda a ganar la Champions", expresó.

"Todavía estoy en cólera (por las semifinales ante Liverpool). Es difícil de explicar qué pasó. Sin duda, fueron demasiados errores individuales e insuficiente concentración. El año pasado la Champions fue loca y no tuvo ninguna lógica, porque el fútbol es caprichoso", comentó.

Añadió que el fútbol para él es una guerra: "No me canso de decir que si no se deja la vida sobre el terreno de juego y si no se corre hasta el último segundo, es imposible ganar. Yo lo doy siempre todo, porque pienso en la gente que se ha gastado su dinero para venir a vernos", afirmó antes de comentar el nivel de su compañero Lionel Messi.

"Es la particularidad del equipo y lo cambia todo. Es un extraterrestre que juega con los humanos. Todos los que saben un poco de fútbol reconocen que Leo es el mejor de la historia. Y solo ves los partidos... en los entrenamientos, aún es más terrible", dijo.