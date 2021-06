Arturo Vidal y opción de llegar a Club América: Tiene que haber interés de las dos partes

El volante Arturo Vidal volvió a manifestar sus deseos de llegar a Club América del fútbol mexicano, pero aseguró que el interés debe ser mutuo y que por ahora está concentrado en Inter de Milán.

"Tenemos que ver, yo siempre he dicho que me gusta México, me gusta el América. Ojalá algún día se dé", dijo a TUDN tras el partido entre Chile y Argentina por Copa América.

El "King" agregó que "tiene que haber (interés) de las dos partes. Tengo contrato con Inter, seguiré haciendo mi carrera y dando el máximo. Si en algún momento se da, yo feliz".

Vidal tiene su vínculo con Inter de Milán hasta mediados de 2022, pero en Italia han especulado con una posible salida debido a los problemas económicos por los que atraviesa el club.