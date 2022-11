El picante mensaje de Arturo Vidal a Real Madrid: "Te vamos a romper el..."

El volante de la selección chilena Arturo Vidal, en medio de los festejos de Flamengo por la obteción de la Copa Libertadores de América, le mandó un picante mensaje a Real Madrid de cara al Mundial de Clubes.

"Madrid, te vamos a romper el culo", gritó un exultante "King" ante los hinchas que festejaban el logro conseguido ante Atlético Paranaense.

Real Madrid es el segundo club que Vidal más veces enfrentó en su carrera, consiguiendo cuatro victorias, cuatro empates y ocho derrotas.

Con Flamengo podrá enfrentarse una vez más a los "merengues" en febrero próximo si es que ambos elencos avanzan a l

🎙Arturo Vidal of Flamengo:



“Madrid, we are going to break your ass.” pic.twitter.com/n1TjdYQg97