Hermano de Vidal: Valverde ha estado poco asertivo y Arturo merece más minutos

Street Dream Music, proyecto de música urbana que lidera Sandrino Vidal, hermano de Arturo Vidal, se refirió al presente del seleccionado chileno en FC Barcelona, asegurando que el técnico Ernesto Valverde ha estado poco asertivo en sus decisiones.

Asegurando que "Arturo es fanático número uno nuestro", contó que lo único que espera es que su hermano los apoye " en las redes, por todos los seguidores que tienen. Cuando el video esté lanzado no faltará algún video escuchando nuestra canción, sería un sueño que suene en el camarín de Barcelona".

Justamente sobre su presente en la tienda culé, opinó que "juega poco, pero siempre con confianza y el apoyo para mi hermano. El técnico ha dado mucha rotación en el medio y no lo he visto asertivo. Arturo merece más minutos, pero el va a pelear porque es un guerrero".

Asimismo, aseguró sobre el futuro del "King" que "Arturo siempre ha dicho que quiere volver a Colo Colo a jugar, aunque ahora también dice que a Rodelindo, pero falta para que eso pase" .

En cuanto a su banda, contó que el 4 de octubre lanzan la canción "Street Dream" con el video oficial, el que fue grabado en la cancha de Rodelindo Román.

Sobre la opción de que Arturo Vidal participe con ellos en el futuro, Sandrino expresó: "No se lo hemos propuesto, pero si lo invitamos a participar a uno de los videos no se negará. Sería un privilegio tenerlo, aunque cantando no creo, no le "pega" mucho al canto, pero si se anima no hay problema".